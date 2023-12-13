أخبار مصر

نقابة أطباء الجيزة تعلن رحلات عمرة شهر رجب بالتقسيط

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الجيزة تعلن رحلات عمرة شهر رجب بالتقسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة أطباء الجيزة، عن استئناف رحلات العمرة للعام الهجري 1445، برحلات لعمرة شهر "رجب" الموافق فى 25 يناير 2024، بالتقسيط دون فوائد علي مدة من 9 إلى 12 شهر لأطباء محافظة الجيزة وأسرهم، بمقدم 15 ألف جنيه.

 

وأكد الدكتور شريف غراب، مقرر اللجنة الاجتماعية، أن أنظمة تقسيط العمرة بنقابة أطباء الجيزة بدون أي فوائد وبنفس سعر الكاش، والنقابة تقوم بتسديد كافة تكاليف العمرة للشركات المنظمة في وقتها، والتقسيط يكون بين الطبيب والنقابة مباشرة دون أي وساطة وذلك تسهيلا علي الأطباء، لافتا إلى أن الاشتراك متاح لجميع أطباء الجمهورية وأسرهم، لافتا إلى أن الحد الأقصى للاستفادة ببرنامج التقسيط 3 أفراد لكل طبيب.

 

وأشار إلى أن السفر على رحلات شركة مصر للطيران أو ، و الانتقالات الداخلية باتوبيسات حديثة ومكيفة، موضحا الأسعار شاملة كل شئ، على النحو التالى:

 

- سعر الفرد في الغرفة الثنائية: 58800 جنيها

 

- سعر الفرد في الغرفة الثلاثية: 53800 جنيها

 

- سعر الفرد في الغرفة الرباعية: 51300 جنيها

 

 

 

أما الأوراق المطلوبة، فهى :

 

-  كارنيه النقابة + البطاقة الشخصية + ايصال مرافق حديث.

 

- جواز سفر صالح لمدة سنة من تاریخ السفر + عدد 2 صورة شخصية .

 

- تصريح سفر لمن ھو فى سن التجنيد .

 

- السیدات بدون محرم لأي فئة عمریة.

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا