شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الجيزة تعلن رحلات عمرة شهر رجب بالتقسيط والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور شريف غراب، مقرر اللجنة الاجتماعية، أن أنظمة تقسيط العمرة بنقابة أطباء الجيزة بدون أي فوائد وبنفس سعر الكاش، والنقابة تقوم بتسديد كافة تكاليف العمرة للشركات المنظمة في وقتها، والتقسيط يكون بين الطبيب والنقابة مباشرة دون أي وساطة وذلك تسهيلا علي الأطباء، لافتا إلى أن الاشتراك متاح لجميع أطباء الجمهورية وأسرهم، لافتا إلى أن الحد الأقصى للاستفادة ببرنامج التقسيط 3 أفراد لكل طبيب.
وأشار إلى أن السفر على رحلات شركة مصر للطيران أو السعودية، و الانتقالات الداخلية باتوبيسات حديثة ومكيفة، موضحا الأسعار شاملة كل شئ، على النحو التالى:
- سعر الفرد في الغرفة الثنائية: 58800 جنيها
- سعر الفرد في الغرفة الثلاثية: 53800 جنيها
- سعر الفرد في الغرفة الرباعية: 51300 جنيها
أما الأوراق المطلوبة، فهى :
- كارنيه النقابة + البطاقة الشخصية + ايصال مرافق حديث.
- جواز سفر صالح لمدة سنة من تاریخ السفر + عدد 2 صورة شخصية .
- تصريح سفر لمن ھو فى سن التجنيد .
- السیدات بدون محرم لأي فئة عمریة.
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