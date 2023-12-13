شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه رسائل مهمة حول استخدام جهاز قياس السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت هيئة الدواء المصرية نصائح هامة لاستخدام جهاز قياس السكرى بشمل آمن وتتمثل فى :

1- يجب شراء الجهاز والشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.​

2- راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.​

3- استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.​

4- استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.​

5- إدخال الشريط جيدا في الجهاز.​

6- شحن الجهاز بإنتظام و عدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ​

7- قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.​

8- لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.​

9- أحضر الجهاز عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج.



