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هيئة الدواء توجه رسائل مهمة حول استخدام جهاز قياس السكر

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القاهرة - سامية سيد - قدمت هيئة الدواء المصرية نصائح هامة لاستخدام جهاز قياس السكرى بشمل آمن وتتمثل فى :

 

1- يجب شراء الجهاز والشرائط الخاصة به من موزع معتمد وموثوق.​

 

2- راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك للحصول على التعليمات، حيث أنها قد تختلف من جهاز لآخر.​

 

3-  استخدم حجم عينة الدم كما هو محدد في دليل المستخدم.​

 

4-  استخدم فقط شرائط الاختبار المصممة لجهاز القياس الخاص بك.​

 

5-  إدخال الشريط جيدا في الجهاز.​

 

6-  شحن الجهاز بإنتظام و عدم القياس أثناء انخفاض البطارية. ​

 

7-  قم بتخزين شرائط الاختبار حسب التوجيهات.​

 

8-  لا تستخدم شرائط الاختبار منتهية الصلاحية.​

 

9-  أحضر الجهاز  عند مراجعتك للطبيب للإجابة على أي أسئلة ولإظهار كيفية قراءة النتائج. 


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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