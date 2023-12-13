شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت غالبية السلع استقرار فى الأسعار:- -الطماطم بـ 10.5جنيها . ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 22 جنيه. ‏-البصل الأبيض بـ 22جنيها. -‏‎البصل الأحمر بـ 22 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة ب 17.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 13.5جنيه. بطاطا بـ10 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض ب10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيه . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15 جنيها. -جوافة بـ 21 جنيها. يوسفى بلدى 13.5 جنيه. -الموز البلدى بـ 18 جنيها.

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