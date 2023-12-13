نائب بالشيوخ: الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المواطن المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - نشأت علي

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية 2024 أفرزت واقعا جديدا للدولة المصرية، عنوانه الأمل، الذي ولد في هذا المارثون الانتخابي، وترجمته أرقام المشاركة التاريخية الكبيرة التى عبرت بحق عن عظمة المصريين.

وأكد عضو الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن الفائز في هذا الانتخابات هو المواطن المصري، الذي استطاع أن يقول كلمته ويفرض إرادته، التى بعثت رسالة للعالم بأن المصريين متوحدين خلف بلدهم لمواجهه التحديات التى تواجه وطنهم.

وشكر عضو مجلس الشيوخ جموع الشعب المصري العظيم الذي زحفت إلى صناديق الاقتراع وأدلت بصوتها في انتخابات لم تسجل خرقا واحدا، وإنما اصطف الجميع في مشهد حضاري يليق بمصر الجديدة.

وتقدم طارق عبد العزيز بالشكر إلى كل عناصر العملية الانتخابية بدأ من المواطنين الشرفاء، ورجال القضاء، والشرطة المصريه الباسلة، والهيئة الوطنية للانتخابات الذين نفذوا ملحمة وطنية كبرى.