ضبط مخدر الماريجوانا وأقراص مخدرة مع راكب إنجليزي بمطار الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار الغردقة الدولى محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا وعدد من الأقراص المخدرة مع راكب إنجليزي الجنسية فور وصوله من إنجلترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

حيث اشتبه محمود أشرف مأمور اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على الطائرة الإنجليزية، فى راكب انجليزي الجنسية أثناء خروجه من الصالة، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله نور الدين مأمور الفحص وأحمد جمال صلاح رئيس القسم وتبين وجود كثافات مختلفة، وتم تكليف أيمن ربيع جبر مأمور التفتيش تحت إشراف هيثم خلف الله أبو زيد بتفتيش حقائب الراكب.

وعثر معه علي كمية من نبات الماريجوانا المخدر و١٧ شريط من عقار بريجالين المدرج بجدول المخدرات بإجمالي ٢٥٢ كبسولة بين طيات ملابسه.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 64، وذلك عند العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.