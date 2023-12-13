الجيزة تضبط ٢٩١٨ مخالفة تموينية.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر

شنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية، سلسلة من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحلات العامة؛ لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، علي جهود مديرية التموين بالمحافظة خلال شهر، وأسفرت عن تحرير ٢٩١٨ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة؛ بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع راشد، وفق بيان المحافظة الأربعاء: أسفرت الجهود في مجال المخابز، عن تحرير عدد ٢١٩٢ محضر شمل ٧٢٣ محضر مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٤٩٣ مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و ٢٠٣ مخالفة توقف وغلق و ٢٠٦ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد، و٤٩ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش، و٨ مخالفة لعدم وجود ميزان، و٥١٠ مخالفة؛ لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون.

وأوضحت المحافظة، أنه في مجال الأسواق تم تحرير عدد ٦٩٠ محضر مخالفة، شملت ١٩٠ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و٤ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي، و٥٧ مخالفة لعدم وجود ترخيص، و٢٨٩ عدم وجود شهادة، و٨٩ مخالفة لتجار تموين.

وأضافت الجيزة: في مجال المواد البترولية تم تحرير ٣٦ محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتمكنت الحملات، من ضبط حوالي ١٠٢ طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين، و ١٣١٧ علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار، و١٣ طن و٦٩٤ كجم سكر تمويني، و ٦٩٥ طن سكر تصرف في الكميات المقررة، و ٦٧٠ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم، و ١٧١١ لتر زيت طعام مجهول المصدر.

وأكد محافظ الجيزة، علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء؛ للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة جميع صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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