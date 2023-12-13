أسرة في مهب الريح.. اختناق أب وأبنائه الخمسة داخل شقة بصفط اللبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب أب وأبناؤه الخمسة بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل شقة ببولاق الدكرور غرب الجيزة اليوم الأربعاء. تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز بصفط اللبن. دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء وفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع طوارئ الغاز. تبين بالفحص حدوث تسرب غاز داخل شقة سكنية بجوار إحدى المدارس مما أسفر عن إصابة أيمن محمد حسن ٣٦ سنة وأبنائه يوسف ١٢ سنة، ريتاج ١٢ سنة، رقية ١٠ سنوات، يزيد ٤ سنوات، رحمة سنة ونصف. نقل المصابون إلى مستشفى أم المصريين للعلاج ويعمل رجال الدفاع المدني ومسؤولي طوارئ شركة الغاز على السيطرة على الموقف.