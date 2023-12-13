تأجيل محاكمة صيدلي بمدينة نصر لاتهامه بهتك عرض سيدات لـ 10 يناير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة صيدلي مدينة نصر، بتهمة ممارسة الرذيلة مع السيدات وهتك عرض الفتيات وتصويرهن إلى جلسة ١٠ يناير المقبل.

كشفت التحقيقات عن نشاط مشبوه منسوب إلى الصيدلي مرتكب واقعة التحرش بالسيدات والأطفال وضلوعه في تجميع مقاطع فيديو للضحايا والاحتفاظ بها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على مقاطع فيديو مدمجة في فلاشه تتضمن العديد من المشاهد الخارجة وجرى فحصها.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على المتهم حيث ظهر في فيديوهات يقوم بهتك عرض عدد كبير من الضحايا داخل صيدلية بمدينة نصر.