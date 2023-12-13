شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: الاتفاق على زيادة دخول الوقود لغزة لـ189ألف لتر يوميا وشاحنتى غاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان عبور 14023 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجى الجنسية و2135 مصريا من قطاع غزة، مشيرا على أن حجم المساعدات التي دخلت من مصر لقطاع غزة حتى الآن منذ بدء الحرب 3866 طنا، وإجمالى عدد الشاحنات التي عبرت معبر رفح 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات لغزة من الجانب المصرى.

وأضاف: استقبلت مصر 773 مصابا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات وببعض الدول الصديقة ومعهم نحو 612 مرافقا، مؤكدا الاتفاق على زبادة كمية الوقوت المدخل لقطاع يوميا من 123 ألف لتر إلى 189 ألفا بالإضافة إلى شاحنتى غاز يوميا.

وأوضح رشوان فى تصريحاته، أنه منذ بدء إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطنيين بقطاع غزة، فقد بلغ حجم المساعدات الطبية 3866 طنا، والمساعدات من المواد الغذائية 22799 طنا، وحجم المياه 13936 طنا، فضلا عن 222 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 5073 طنا من المواد الإغاثية الأخرى، وعدد 48 سيارة إسعاف. وقد تم إدخال 2678 طنا من الوقود خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر.

ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مصر قد استقبلت في نفس الفترة، 773 مصابًا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 612 مرافقا، إضافة إلى عبور 14023 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2135 مصريا، من قطاع غزة،

وأنهى ضياء رشوان تصريحاته بالتأكيد مجددا على مواصلة مصر جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك.