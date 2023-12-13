شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف نزاهة: مؤتمر صحفى 16 ديسمبر لإعلان تقييمنا للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مارينا سامى المدير الإعلامى لائتلاف نزاهة الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن الائتلاف زار 2915 لجنة فرعية من إجمالي 11600 لجنة مخصصة للتصويت في الانتخابات أي حوالى 25 % من إجمالي اللجان على مستوى الجمهورية .

وأضافت المدير الإعلامى لائتلاف نزاهة الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الزيارات كانت في 10 محافظات وتم المحافظات بما يتناسب مع كل الأقاليم الجغرافية الموجودة في مصر سواء الوجه البجرى أو القبلى أو القاهرة الكبرى والمحافظات الحدودية .

وتابعت كارينا سامى :"لدينا في الائتلاف 32 جنسية من أوروبيين وأفريقيين وجنسية هندية ومتابعين عرب، ولدينا 7 رؤساء منظمات أعضاء في الائتلاف ولدينا خبراء، وبدأنا اليوم مرحلة التقييم وتفريع الاستثمارات الإلكترونية وغدا سنبدأ كتابة التقرير النهائي وسنعلن عنه يوم 16 ديسمبر في مؤتمر صحفى".