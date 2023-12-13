شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 8 معلومات عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والان مع تفاصيل الخبر
1- تعد الاستراتيجية توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة.
2- توحد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.
3- جارى إعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضم تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.
4- تهدف لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.
5- تدعو لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل.
6- تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.
7- سترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
8- تؤكد ضرورة الاستثمار فى التعليم والتدريب للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب فى مصر لمتطلبات سوق العمل.
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