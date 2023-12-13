شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 8 معلومات عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة العمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، ويستعرض ”الخليج 365” من خلال هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بالاستراتيجية:

1- تعد الاستراتيجية توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة.

2- توحد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.

3- جارى إعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضم تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.

4- تهدف لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.

5- تدعو لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل.

6- تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.

7- سترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

8- تؤكد ضرورة الاستثمار فى التعليم والتدريب للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب فى مصر لمتطلبات سوق العمل.