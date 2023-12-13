صوت المصريون وفازت مصر.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، صوت المصريون.. وفازت مصر.. الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج فرز المحافظات وتضم تصويت الخارج.. فتح باب الطعن على محاضر اللجان العامة اليوم والفصل فيها الجمعة والسبت.. وإعلان الفائز الاثنين المقبل والرئيس يؤدى القسم أمام مجلس النواب فى أبريل.

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ـ صوت المصريون.. وفازت مصر.. الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج فرز المحافظات وتضم تصويت الخارج.. فتح باب الطعن على محاضر اللجان العامة اليوم والفصل فيها الجمعة والسبت.. وإعلان الفائز الاثنين المقبل والرئيس يؤدى القسم أمام مجلس النواب فى أبريل

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