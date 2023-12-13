أخبار مصر

"إشارات خادشة للحياء".. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة التجمع الأول

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، المتهم بالتعدي على فتاه بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء في التجمع.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاه بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام إحدى الفتيات بتحرير محضر ضد قائد إحدى السيارات لقيامه بالتعدي عليها بالسب ومحاولة الاستيلاء على الحقيبة الخاصة بها، كما تبين قيام فتاتين أخرتين بتحرير محضرين ضد ذات الشخص لقيامه بارتكاب ذات الأفعال.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته السيارة قيادته

وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها لمعاناته من اضطرابات نفسية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا