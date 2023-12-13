دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب نشوب الحريق هو حدوث ماس كهربائي دون وقوع إصابات.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اقرأ أيضًا

التحقق في مشاجرة بوسي وطليقها داخل فندق بالتجمع الخامس

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف على الغفور

"إشارات خادشة للحياء".. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة التجمع الأول

أسرة في مهب الريح.. اختناق أب وأبنائه الخمسة داخل شقة بصفط اللبن