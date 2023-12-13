الحجارة قفلت الطريق.. مصرع شخصين وإصابة ثالث في تصادم سيارتين بطريق الأوتوستراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي شخصين مصرعهما فيما أصيب آخر في حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق الأوتوستراد بمنطقة طرة.

تلقى رجال مباحث القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بطريق الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارتين نقل ثقيلتين محملتين بالحجارة وانقلابهما مما تسبب في حدوث كثافات مرورية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة شخص ثالث نُقلوا على الفور للمستشفى، وقامت أجهزة الأمن بتجنيب السيارات والحجارة وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.