ضياء رشوان: زيادة كمية الوقود لقطاع غزة يوميًا إلى 189 ألف لتر.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مواصلة مصر جهودها المكثفى لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة؛ سعيًا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي الدموي عليهم طوال 68 يوما.

وقال رشوان: منذ أمس الثلاثاء، بدأ مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر منفذ رفح، على معبر كرم أبوسالم حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي ومعبر العوجة، كما كان الوضع سابقًا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذا من شأنه تسهيل تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها في حدود 60-80 شاحنة يوميًا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على زيادة كمية الوقود المدخل للقطاع يوميًا من 129 ألف لتر إلى 189 ألفًا، بالإضافة إلى 2 شاحنة غاز منزلي، وهو ما تم إدخاله بالفعل اليوم الأربعاء.

وأوضح رشوان، أنه منذ بدء إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، فقد بلغ حجم المساعدات الطبية 3866 طنَا، والمساعدات من المواد الغذائية 22799 طنَا، وحجم المياه 13936 طنًا، فضلا عن 222 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 5073 طنًا من المواد الإغاثية الأخرى، وعدد 48 سيارة إسعاف، وقد تم إدخال 2678 طنًا من الوقود خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر قد استقبلت في نفس الفترة، 773 مصابًا ومريضًا من أبناء غزة؛ لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 612 مرافقًا، إضافة إلى عبور 14023 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2135 مصريا، من قطاع غزة.

واختتم رشوان، مؤكدًا على مواصلة مصر جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك.

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