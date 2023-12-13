شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسباب تؤكد أهمية "اتفاق الإمارات للعمل المناخى".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إعلان "اتفاق الإمارات" للعمل المناخي، أحد مخرجات قمة المناخ التى عقدت بدولة الإمارات من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر ، حيث ضم عدد من الإجراءات المعززة لتسريع العمل المناخي العالمي.

خلال هذا التقرير سيتم رصد أهم هذه الاجراءات التى ارتبطت باتفاق الامارات للعمل المناخى.

اولا جاء اعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ 202 لأبرز الإجراءات لتعزيز وتسريع العمل المناخى العالمى .

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‏ثانيا تضمن إعلان اتفاق الإمارات للعمل المناخى و‏اتفاق الاطراف على القرارت الخاصة بالتخفيف والتكييف وآليات التمويل.

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‏ثالثا شمل أيضا اتفاق الإمارات على بعض الخطوات الهامة منها اطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، من أجل تحفيز استثمارات العمل المناخي.

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‏رابعا سعى اتفاق الإمارات للعمل المناخى أيضا الى تعهدات تمويلية جديدة بحوالي 85 مليار دولار.

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‏ خامسا تضمن ايضا اتفاق الإمارات للعمل المناخى تقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف ١.٥ درجة مئوية.

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‏سادسا شدد اتفاق الإمارات للعمل المناخى على ضرورة المساهمة في الحد من الانبعاثات، ومعالجة تحديات التكيف.

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‏سابعا أكد أيضا اتفاق الإمارات للعمل المناخى على ضرورة تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار.

ثامنا وضع اتفاق الإمارات هدفاً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة.

تاسعا حرص اتفاق الإمارات للعمل المناخى إلى إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة، ومبادرة عدد من شركات النفط والغاز، لأول مرة، بالحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى.