شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: مصر تستضيف اجتماع الأطراف لاتفاقية برشلونة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتورعلى أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، الرابع و العشرين المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.

وأوضح أبو سنة، فى تصريحات خاصة، أنه خلال فعاليات اجتماع الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة" الأسبوع الحالى، تم اللقاء مع "تاتينا هيما" المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط على هامش الاجتماع، لمناقشة الخطوط العريضة لاستضافة مصر اجتماع الأطراف المقبل المقررانعقاده في ديسمبر2025.

وأوضح أبو سنة، أن جتماع الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة" ، تم بمشاركة حوالى 22 دولة تمثل الدول الأعضاء في الإتفاقية، وكذلك ممثلي المراكز الإقليمة التابعة للإتفاقية، وبعض المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع المدني، ووفد من وزارة البيئة المصرية، تم إعتماد القرارات التي تمت مناقشتها وإصدار التقرير النهائي تمهيدا لرفعه إلى اجتماع الأطراف الذي يعقد مرة كل عامين والمقررعقده خلال شهر ديسمبر المقبل في سلوفينيا، لإقرارها بشكل نهائي، كما شهد مناقشة العديد من المجالات كالتنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة للشواطئ المصرية علي المتوسط، ومنع التلوث البحري من السفن، ودراسة التقارير الفنية المعنية بالحفاظ علي بيئة المتوسط وآثار التغيرات المناخية عليها، ومناقشة وتقييم الإنجازات التي تمت للعاميين الماضيين، وإقرار الخطة المعنية بالأنشطة والميزانية المقترحة للعامين المقبلين حتى 2025.

جدير بالذكر، أن إتفاقية برشلونة واحدة من أهم الإتفاقيات البيئية الموقع عليه من قبل مصر، وتعد الأهم من منظور الحفاظ علي البيئة البحرية المصرية وحمايتها من التلوث، خاصة في ظل التداعيات المتعددة لمشكلة التغيرات المناخية، وزيادة حدة التلوث في البحر المتوسط نتيجة تعدد الأنشطة الإقتصادية في السواحل المتاخمة للبحر، اضافة الى زيادة معدلات مرور السفن، نتيجة زيادة معدلات التجارة البينية للدول المطلة عليه.