شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل 2835 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع ملحوظ بالتعاملات المسائية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2835 جنيها للجرام مع استمرار صعود السعر العالمي للذهب فوق مستويات 2000 دولار .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3240 جنيها.

عيار 21 يسجل 2835 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2430 جنيهات.

عيار 14 يسجل 1890 جنيها.

الجنيه الذهب 22680 جنيها.

أسعار الذهب عالمياً

سيطر التذبذب على تحركات الذهب العالمي خلال جلسة اليوم الأربعاء وبعد إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة تحركت أسعار الذهب في البورصة العالمية لمستوى فوق 2005 دولار .

وفقدت أونصة الذهب قرابة 168 دولار من أعلى مستوى تاريخي سجلته مطلع الأسبوع الماضي عند 2148 دولار للأونصة وحتى هذه الجلسة، والآن تتداول للجلسة الثالثة على التوالي تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.

صدر أمس عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المستهلكين (مقياس التضخم الرئيسي) عن شهر نوفمبر ارتفع بنسبة 0.1% أعلى من القراءة السابقة بنسبة 0.0%، والقراءة السنوية أظهرت تراجع إلى المستوى 3.1% من القراءة السابقة 3.2%.

القراءات المتضاربة لمؤشر التضخم تسببت في انخفاض سعر أونصة الذهب يوم أمس ولكن بشكل محدود، خاصة أن القراءة الغير واضحة أجبرت الأسواق على تأجيل التأثير على سعر الذهب لما بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم، من جهة أخرى قلص مؤشر الدولار خسائره يوم أمس بعد بيانات التضخم، ليعود اليوم إلى الارتفاع بنسبة 0.2%.

الجدير بالذكر أن سعر الذهب العالمي واقع تحت تأثير سلبي من يوم الجمعة الماضية بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي اظهر ارتفاع الوظائف الجديد بقيمة 199 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.