تصالح بوسي وطليقها هشام ربيع بعد مشاجرة الفندق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تصالحت الفنانة بوسي وطليقها هشام ربيع أمام جهات التحقيق في القاهرة، وذلك بعد نشوب مشادة بينهما في فندق شهير في التجمع الخامس، وجرى إخلاء سبيلهما من سراي النيابة ومغادرتهما.

وكانت مشادة نشبت بين الفنانة بوسي وطليقها هشام ربيع داخل فندق شهير في التجمع الخامس، وتبادلا الاتهامات وكادت المشادة تصل إلى الاشتباك بالأيدي، فحررت بوسي محضرا ضد هشام ربيع بالسب والقذف والتعدي عليها بالضرب.

كما حرر طليق بوسي محضرًا اتهم فيه الفنانة بسبه وقذفه، وقالت بوسي في التحقيقات إن طليقها ظهر في حالة عدم اتزان داخل الفندق.

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