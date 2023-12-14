شق بطن صديقه وأخفى جثته في البدروم.. جلسة مزاج تنتهي بجريمة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يكد ينتهي شاب من قتل صديقه بسلاح أبيض ويخفي جثته في البدروم حتى همَ يخبر أشقاء والده بجريمته لتتسرب المعلومات لرجال المباحث وينكشف المستور.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بإحدى قرى الجنوب.

وجه العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته.

تحريات مفتش المباحث بينت أن جلسة مزاج جمعت صديقين تخللها وصلة مزاح سرعان ما تطورت إلى مشاجرة.

شق المتهم بطن الضحية وتركه ينزف حتى فارق الحياة ثم أخفى الجثة بالطابق الأرضي "البدروم" ليخبر أشقاء أبيه بجريمته.

وتكثف قوات الشرطة جهودها لضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرر محضر تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة.

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