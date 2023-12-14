فى زيارة مفاجئة..رئيس «القناة للكهرباء»يتفقد تطوير وتحديث هندسة الشروق

وأثنى رئيس الشركة علي الجهد المبذول، موجها بسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقا للهوية البصرية الموحدة مع ضرورة تقديم كل الإمكانيات لخدمة المواطنين وخاصة ذوي الهمم وكبار السن.

وخلال زيارته استمع لشرح توضيحى من قبل المهندس جمال صديق رئيس قطاع العاشر والمدن الجديدة عن أعمال التطوير والتحديث التى تشهدها الهندسة وشقيقاتها فى نطاق القطاع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012