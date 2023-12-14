شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جبران للعمال: شكرا لكم كنتم على المشاركة فى العرس الديمقرايطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع عمال وعاملات مصر، الذين كانوا على قدر المسئولية بالمشاركة الإيجابية والفعالة بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال الأيام الثلاث الماضية، بحضور غير مسبوق فاق كل التوقعات وعكس مدى وعي الشعب المصرى الأصيل وحسه الوطنى، واصطفافه خلف وطنه وتفويضه الرئيس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لصون مصر ومقدراتها ومكانتها بين الأمم.

كما توجه رئيس اتحاد عمال مصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع اللجان النقابية والنقابات العامة ومجالس الاتحادات المحلية، بجميع محافظات الجمهورية، الذين كانوا جنبا إلى جنب مع العمال لتسهيل عمليات الخروج والاقتراع في هذا العرس الديمقراطي، مشيدا بالدعم الكبير وغير المحدود من جميع القطاعات والتعاون المثمر، وتوفير كافة سبل الراحة والتيسيرات لتخرج الانتخابات الرئاسية بهذا المشهد التاريخى والحضارى.

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة والتى تمت تحت إشراف قضاة مصر الشرفاء، أرسل من خلالها شعب مصر العظيم الواعي رسالة لكل العالم بأن مصر باقية وواعية وقوية وقادرة على صناعة الأحداث وحفظ مقدراتها وحماية أمنها القومى، وقادرة من خلال مناخها السياسي والديمقراطي على مواجهة كافة التحديات وصفع المتربصين بها.