شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 14/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:10 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 38: 2

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء 6:20

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 2:40

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:07

موعد صلاة الظهر 11:46 م

موعد صلاة العصر 2:33 م

موعد صلاة المغرب 4:52 م

موعد صلاة العشاء 6:15 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:55

وقت صلاة الظهر 11:37

موعد صلاة العصر 2:30 م

وقت صلاة المغرب 4:51 م

وقت صلاة العشاء 6:11 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 42: 2

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:22