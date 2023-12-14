عبد المنعم سعيد :رفع الدعم عن الوقود إنجاز كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال الكاتب والمفكر عبد المنعم سعيد، إن عدد السكان في مصر كبير، لكن المشكلة هي تركز السكان في 7% فقط من مساحة مصر، والمشكلة هي السباق بين قدرتنا على التنمية والزيادة السكانية.

وأضاف السعيد خلال لقائه في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر عاشت فترة كبيرة والشعب معتمد على دعم الحكومة، ويعتبر رفع الدعم خصوصا عن الوقود خلال السنوات العشر الماضية إنجازا كبيرا.

وأوضح السعيد، أن مصر كانت تعاني من فقر البنية الأساسية لفكرة التنمية حتى 2014، ومقولة أن مستثمرا في مصر في السبعينات أراد أن يتحدث إلى شركته الدولية فسافر إلى قبرص ليتصل بها هاتفيا لم تكن مزحة.

وأردف السعيد: إن التنمية يجب أن تقوم على بنية تحتية قوية وعلى تغيير ثقافة الشعب، فالشعب يريد أن يعمل مكان ما يسكن لا يسكن بجانب عمله، ولا بد من انتشار المصريين في جميع أنحاء مصر، ولا بد أن نوزع 120 مليون نسمة على مليون كم2.

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