منتقدا وزير التموين.. أحمد موسى: "يا نقول تصريحات مظبوطة يا منقولش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، موضحًا أن نتائج الاجتماع تبلورت حول «استمرار ضخ المزيد من كميات السلع، وتشديد وإحكام الرقابة من خلال الحملات الميدانية المستمرة من قبل الجهات المعنية».

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، «إن كيلو السكر بلغ 60 جنيهًا في هذه الأيام، لكن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين يقول إن السكر متواجد ومتوفر بالأسواق».

وأضاف موسى: إن الواقع مختلف عن التصريحات التي لا تواكب الحقيقة، والـ10 أيام التي تحدث عنها الوزير بشأن إنهاء الأزمة مرت وانتهت، ويجب أن ينفذ الدكتور وزير التموين وعده مع المواطن.

وعلق أحمد موسى قائلًا: «يا نقول تصريح مظبوط يا منقولش، والوزير في الحكومة يسأل عن تصريحاته، خاصة لو تعلقت بأكل وشرب المواطن وحياته»

وأشار الإعلامي، أنه فيما يخص صناعة الدواء: «هناك نقص في بعض الأدوية بالأسواق، وهيئة الدواء ومدينة الدواء تم تدشينها لتصنع الدواء».

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