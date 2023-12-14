شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لدينا 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالى 320 مليون بيضة سنويًا والان مع تفاصيل الخبر
وكلف السيد القصير وزير الزراعة المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية.
وتشن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حملات لمراقبة سوق تداول الفراخ الحية والمجمد وبيض المائدة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، وتخفيض أسعار السلع الأساسية .
الجدير بالذكر أن الوزارة توفر السلع الغذائية الأساسية فى منافذ الوزارة بمحافظات الجمهورية بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرحها من المزارعين رأسًا الى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة .
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