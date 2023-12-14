شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أكثر من 200 نوع من الطيور ببحيرة المنزلة ومحمية أشتوم الجميل ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل ببورسعيد، أن بحيرة المنزلة ومحمية أشتوم الجميل مسجل فيها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة.

وأوضح رشاد لـ"الخليج 365" أنه تعتبر بحيرات مصر الشمالية ونهر النيل من أكبر الأراضى الرطبة فى شمال أفريقيا وأهمها، حيث تمثل 25% من الأراضى الرطبة بحوض البحر المتوسط، نظراً لأن الطيور المائية المهاجرة تجد الغذاء الضرورى لها، والأمان والراحة فى هذه الأراضى.

كما يعتبر البحر الأحمر أيضا من الأماكن ذات الأهمية الدولية، لأنه يقع على مسار رئيسى لهجرة الطيور وتعيش بعض الأنواع من الطيور المائية المختلفة على بعض الجزر بالبحر الأحمر.

ولفت إلى أن المناطق الهامة للطيور فى بورسعيد: الملاحة وتعدادها التقريبي 85 ألف طائر، وبحيرة المنزلة وتعدادها التقريبي 424 ألف طائر.