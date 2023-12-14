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ما أعراض التهاب الأذن الوسطى؟ هيئة الدواء تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن الأعراض المختلفة لإصابات الأذن الداخلية بالالتهابات والتى تمثلت فى :- 

 

١-ألم في الأذن خاصة عند الاستلقاء.

 

٢-الشعور بضغط في منطقة الأذن.

 

٣-اضطرابات النوم إما عدم القدرة على النوم، أو النوم لساعاتٍ طويلة.

 

٤-زيادة البكاء.

 

٥-فقد الاتزان والدوخة ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.

 

٦-خروج إفرازات من الأذن.

 

٧-ألم في الرأس.

 

٨- فقدان الشهية.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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