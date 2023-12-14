شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض التهاب الأذن الوسطى؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن الأعراض المختلفة لإصابات الأذن الداخلية بالالتهابات والتى تمثلت فى :-
١-ألم في الأذن خاصة عند الاستلقاء.
٢-الشعور بضغط في منطقة الأذن.
٣-اضطرابات النوم إما عدم القدرة على النوم، أو النوم لساعاتٍ طويلة.
٤-زيادة البكاء.
٥-فقد الاتزان والدوخة ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.
٦-خروج إفرازات من الأذن.
٧-ألم في الرأس.
٨- فقدان الشهية.
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