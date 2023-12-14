شكرا لقرائتكم خبر عن ما أعراض التهاب الأذن الوسطى؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن الأعراض المختلفة لإصابات الأذن الداخلية بالالتهابات والتى تمثلت فى :- ١-ألم في الأذن خاصة عند الاستلقاء. ٢-الشعور بضغط في منطقة الأذن. ٣-اضطرابات النوم إما عدم القدرة على النوم، أو النوم لساعاتٍ طويلة. ٤-زيادة البكاء. ٥-فقد الاتزان والدوخة ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38. ٦-خروج إفرازات من الأذن. ٧-ألم في الرأس. ٨- فقدان الشهية.

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