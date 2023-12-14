بأسعار مخفضة.. الداخلية تواصل المرحلة الـ 24 من مبادرة "كلنا واحد"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:



واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" والتي تم مدها ابتداء من 7 أكتوبر الماضي لمدة شهر، تحت رعاية الرئيس السيسي لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتستهدف المبادرة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة ، بنسبة تصل إلى 40 % ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية "moi.gov.eg" .

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال "1513 منفذا ـ 6 معارض رئيسية 37 معرضا فرعيا" بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

وفي السياق ذاته ، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة ، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا ، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية ، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.