شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة التايكوندو بمشاركة كليات جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضى بجامعة حلوان، ضمن خطة الإدارة العامة لرعاية الشباب، بطولة التايكوندو على مستوى كليات الجامعة، وتضمنت البطولة منافسات الكروجي والبومزا، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشارك في بطولة الكروجي 40 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، فيما شارك في بطولة الكروجي للطالبات 24 طالبة من مختلف الكليات، كما شارك في بطولة البومزا 10 طلاب و10 طالبات، بإجمالي 84 لاعبًا ولاعبة على مستوى كليات الجامعة.

وبعد الانتهاء من البطولة تم اختيار عدد من اللاعبين لدخول معسكر إعداد استعدادًا لبطولة الجامعات المصرية "الشهيد الرفاعى" الـ51 عامًا، تحت إشراف الدكتور أحمد زهران المدير الفني للمنتخب والدكتور محمد مجدي عمارة مدرب منتخب الطلاب والدكتور إبراهيم أبو ضيف مدرب منتخب الطالبات والدكتور رضا عبد الحميد مدرب البومزا، وكابتن احمد ابراهيم إداري منتخب الجامعة.

جاء تنظيم البطولة تحت إشراف كل من: هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.