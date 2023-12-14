شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ رئيس جهاز شئون البيئة: الدورة الـ 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة برشلونة تعتمد ما يقرب من 20 قراراً معنيا ببيئة المتوسط

أگدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده عام 2025.

وأوضح الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أنه تم إنتهاء فعاليات الدورة الـ 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط بمدينة سلوفينيا، وأسفر عن اعتماد ما يقرب من عشرون قراراً فى كافة مجالات العمل البيئي في منطقة المتوسط منها ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية.

وفى إطار الاجتماعات الثنائية التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة، عقد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة اجتماعاً مع إليزابيث مريما نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور الدكتورة هبه شعراوى رئيسة الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات.

وتناول الاجتماع أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء التجمع البيئي تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "AMCEN"، حيث من المقرر عقد اجتماع خاص بهذا الموضوع خلال شهر فبراير القادم في نيروبي.