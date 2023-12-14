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وزارة الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا غدًا منها 12 جديدًا و4 صيانة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 16 مسجدًا غدا الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى الآن 399 مسجدًا منها 308 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و91 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد 11421 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و552 مليون جنيه.


أولًا.. مساجد الإحلال والتجديدمديرية أوقاف الفيوم

 مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا

 مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الدقهلية

 مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد  

 مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد

مديرية أوقاف الجيزة

 مسجد التقوى – كفر بركات - العياط 

 مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف 

مديرية أوقاف البحيرة

 مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات

 مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات 

مديرية أوقاف كفر الشيخ

 مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم

مديرية أوقاف سوهاج

 مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة 

 مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج

مديرية أوقاف الشرقية 

 مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم


ثانيًا.. مساجد الصيانةمديرية أوقاف القاهرة

 مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة  

مديرية أوقاف الوادي الجديد

 مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط

مديرية أوقاف أسوان

 مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي  

مديرية أوقاف الأقصر

مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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