شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 27 شهيدا فى قصف إسرائيلى على مدينة رفح جنوبى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت القاهرة الإخبارية، بسقوط أكثر من 27 شهيدا في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة.

في غضون 66 يوما من القتال تحول قطاع غزة من نظام صحي معقول إلى نظام يرفع شعار "خارج الخدمة" وخرج عن الخدمة أكثر من ثلثي مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى وأكثر من 70% من مرافق الرعاية الصحية.