شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، وفى هذه الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الفلسطينيون في جنين بالضفة الغربية يموتون لأنهم لا يتمكنون من الوصول إلى المستشفيات، داعية إلى توقف الهجمات وإطلاق النار على المستشفيات وسيارات الإسعاف.

كشفت أطباء بلا حدود، عن أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على سيارة إسعاف تابعة للمنظمة في أثناء نقل مريضة من المستشفى، ما أدى إلى إصابتها، نقلا عن القاهرة الإخبارية.