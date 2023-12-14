شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحان أولى وثانية ثانوى على مستوى الإدارة وليس موحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام تعقد على مستوى الإدارة التعليمية وليس موحد على مستوى الجمهورية، حيث تضع كل إدارة الامتحان من خلال التوجيه الفنى بالتنسيق مع المعلمين فى المدارس.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم إعداد جداول الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى المديرية وفقاً لما يراه مدير المديرية بحيث تبدأ الامتحانات في 14 يناير المقبل وتنتهى 24 يناير 2024، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

وتابعت الوزارة، أنه بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم للأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونياً 85% على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقياً ويكون الامتحان سواء أكان ) أجهزة التابلت - الاسئلة المقالية في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.