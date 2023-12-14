شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد بالعين المجردة.. هلال جمادى الآخرة يزين السماء بعد غروب الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد هلال القمر لشهر جمادى الآخرة بسماء الوطن العربى بعد غروب الشمس اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 وسوف يرى بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الجنوب الغربى فى حال كانت السماء صافية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعًا فى السماء مقارنة بالليلة الماضية وخلال بضعة ليالى سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

القمر وصل منزلة الاقتران يوم الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 الموافق 13 ديسمبر 2023 عند الساعة 02:32 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئا دورة جديدة حول الأرض.

الاقتران أحد منازل القمر ويعنى إجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد فى السماء عندما يكونان على خط طول سماوى واحد وخط عرض سماوى مختلف (الاقتران غير المرئي) ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمى يتم فى لحظة واحدة بالنسبة لجميع ارجاء الأرض.

يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عاليًا فى السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.