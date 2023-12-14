شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا إبراهيم إسحاق يترأس قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة، والأساقفة الكاثوليك بمصر قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مساء يوم 24 ديسمبر الجارى فى كاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر.

وبدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صوم الميلاد المجيد 10 ديسمبر الماضى، وتحتفل به فى 25 ديسمبر الجارى، وتستقبل الكنيسة صباح يوم 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثاني.

وقال القمص جورج سليمان كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، إن الأقباط الكاثوليك بدأوا صوم الميلاد المجيد من يوم 10 ديسمبر حتى يوم 25 ديسمبر، وخلال هذه الفترة تقوم الكنيسة بعمل المغارة من يوم 10 ديسمبر، وتكون القداسات فيها مثل الأيام العادية، ويتم عمل التسبحة الخاصة بشهر كيهك، وهى عبارة عن مجموعة صلوات تقام على مدار اليوم، وبعد ذلك تأخذ الكنيسة تمثال المسيح الموجود بها وتضعه فى مغارة داخلها المغارة ونكمل القداس ليلة عشية عيد الميلاد المجيد.

وأوضح أن أبرز الأطعمة الممنوعة خلال فترة الصيام هى كل الأطعمة التى تحتوى على روح، ومن أبرزها الدجاج، واللحوم، والبيض، والأجبان، الألبان، ومسموح بالطعام النباتى، والأسماك طوال الأسبوع "عدا الأربعاء والجمعة".