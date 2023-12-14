شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بسرعة إنجاز مشروعات الرصف ومتابعة جودة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عدداً من القطاعات بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية ومركز أوسيم لمتابعه أعمال التطوير الجارية ونسب التنفيذ بالتوازي مع المشروعات التي تشهدها تلك القطاعات من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة البراجيل و محور 26 يوليو الجديد وبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق والذي يخدم مناطق السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى جامعة القاهرة.

تابع محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع البوهي والمحطة والصناديلي والوحدة موجها رئيس حي إمبابة برفع كفاءة أعمدة الإنارة ومتابعه أعمال تحسين حالة النظافة من رفع المخلفات والتجريد على مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضاري للطرق.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالانتهاء من الشوارع المدرجة في أعمال التطوير والرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والتأكيد على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية.

وتفقد محافظ الجيزة المنطقة الكائنة بجوار مطلع الطريق الدائري بالبراجيل والتي تشهد أعمال انشاء توسعات محور 26 يوليو، حيث تم الانتهاء من رفع الكمر المعدني المار أعلى الطريق الدائري وجاري استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع والذي سيحقق طفرة مرورية كبيرة بمنظومة الطرق.

وكلف محافظ الجيزة رئيس المركز بالتعاون مع الشركات المنفذة وإزالة أي معوقات، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة وتطوير الطرق الكائنة اسفل تلك المحاور لتتكامل أعمال التطوير.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد ورئيس جهاز السرفيس ورؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية ومركز أوسيم.