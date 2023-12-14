شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:-
-الطماطم بـ 11جنيها.
-البطاطس بـ 22 جنيها.
-البصل الأبيض بـ 22 جنيها.
-البصل الأحمر بـ 22 جنيها.
-الكوسة بـ17.5 جنيها.
-الجزر بـ 13.5جنيه.
بطاطا بـ10 جنيهات.
-الخيار بـ 16 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.
-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 25 جنيه .
-الليمون بـ 15 جنيها.
-جوافة بـ 21 جنيها.
يوسفى بلدى 13.5 جنيه
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.
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