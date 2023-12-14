شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:- -الطماطم بـ 11جنيها. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 22 جنيها. ‏-البصل الأبيض بـ 22 جنيها. -‏‎البصل الأحمر بـ 22 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ17.5 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 13.5جنيه. بطاطا بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيه . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15 جنيها. -جوافة بـ 21 جنيها. يوسفى بلدى 13.5 جنيه -الموز البلدى بـ 18 جنيها.

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