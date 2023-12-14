وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروعي مونوريل شرق وغرب النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وأندي دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية، مواقع العمل بمشروع مونوريل شرق النيل.

جاءت الجولة لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروع والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

وبدأت الجولة بمتابعة اللمسات النهائية لنهو محطة المشير طنطاوي والأعمال التي يتم تنفيذها بالمحطات المختلفة حيث يجرى تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية لها بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها.

واطلع الوزير على نسبة تنفيذ تلك الأعمال وعلى جاهزية المسار، مؤكدًا ضرورة استمرار تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بقطاعات المشروع المختلفة مثلما حدث في قطاع المشير، كما تم الاطلاع على نسبة الإنجاز الكلية للمشروع وما تشمله من الأعمال الإنشائية والتشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية للمحطات، وأعمال الأنظمة والوحدات المتحركة.

وفي نهاية جولته، تفقد الوزير، مركز السيطرة والتحكم البالغ مساحته حوالي 85 فدانًا (356،248 م2) ويشتمل المركز على 13 مبنى، كما تفقد وزير النقل القطارات التي تم توريدها بالكامل بعدد 40 قطارًا بإجمالي 160 عربة حيث يتكون كل قطار من 4 عربات.

وتابع وزير النقل، معدلات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) والذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادي النيل بطول 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة.

وتفقد الوزير عددًا من قطاعات المشروع واطلع على معدلات تنفيذ المشروع من حيث نسبة تنفيذه الإجمالية ونسب تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال تركيب الكمرات بالمسار وأعمال التحويلات والأعمال الإنشائية بالمحطات والمسار ونسبة وأعمال التشطيبات وأعمال ‏تصنيع المعدات وما يتم من إجراء الاختبارات عليها تباعًا، كما تم الاطلاع على معدل أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية.

ثم تفقد الوزير الأعمال التي تجرى بمبنى مركز السيطرة والتحكم في ورشة المونوريل والبالغ مساحتها حوالي 80 فدانًا (336000 م2) والتي تشتمل على 13 مبنى.

واطلع الوزير على نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمركز ونسبة تنفيذ الأعمال بمباني المركز المختلفة، كما تفقد وزير النقل القطارات حيث تم وصول 24 قطارًا من إجمالي 30 قطارًا مخطط توريدهم للمشروع بإجمالي 120 عربة حيث يتكون كل قطار من 4 عربات، وسيتم إجراء الاختبارات عليهم بمركز السيطرة والتحكم.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ قطاعات المشروعين وفقا للجدول الزمني المحدد.

والتقى وزير النقل، خلال جولته، بمركز السيطرة والتحكم بمونوريل غرب النيل بوفد من طلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية ممن يقومون بزيارة مشروع المونوريل في ضوء التنسيق المستمر بين وزارة النقل والجامعات المصرية لتنفيذ زيارات للطلاب من مختلف الجامعات لمعرفة إنجازات وطنهم والمشروعات الحديثة التي يتم تنفيذها لإحداث نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات بمصر وخاصة وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة ليكونوا داعمين لوطنهم ومشاركين في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر تحت قيادة رئيس الجمهورية.

كما تابع الوزير تنفيذ خطة الاستغلال التجاري للمشروعين سواء عن طريق الإعلانات التي توضع على أعمدة المونوريل أو المحطات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للاستغلال التجاري الأمثل لكل المشروعات لتحقيق عائد مادي يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات.

جدير بالذكر أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق - غرب النيل) يبلغ 100 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميا.

ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

وسيساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما سيخدم مونوريل غرب النيل التوسعات العمرانية الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية ويتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - مطروح) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.