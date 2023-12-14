الزراعة: 1600 جنيه سعرا استرشاديا لأردب القمح والدولة تشتري بالأسعار العالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

صرح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، بأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تأتي في مقدمة اهتمام القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وقال إبراهيم، في بيان، اليوم، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع يوميا مع قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات موسم زراعة القمح والاطمئنان على توفير التقاوي الجيدة المعتمدة والحصر الدقيق للمساحات المنزرعة.

وأضاف أن سعر الضمان 1600 جنيه لأردب القمح الذي أقره مجلس الوزراء هو سعر استرشادي فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بشراء المحصول بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح.

وأكد المستشار الإعلامي للوزارة، أن وزير الزراعة وجه بتوعية المزارعين بذلك وتوضيح هذا المفهوم لهم لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وكذلك التوعية بأن الدولة توفر التقاوي الجيدة المعتمدة بالأسعار المخفضة هذا بالإضافة إلى مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي "ازرع" حيث يتحمل التحالف 50% من تكلفة التقاوي في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة.

وأوضح أن الوزارة تقوم أيضًا بتوفير الأسمدة المدعومة للقمح والإرشادات الفنية من الزراعة وحتى الحصاد لزيادة الإنتاجية وتحقيق مردود اقتصادي كبير للفلاح تسهم في رفع مستوى معيشته.

وأشار إلى أن الدولة حينما تشتري القمح من الفلاحين بأسعاره العالمية تقوم باعادته مرة أخرى للمواطنين في صورة رغيف عيش مدعوم بعد أن تتحمل تكاليف النقل والتخزين والتصنيع.