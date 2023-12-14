هيئة الدواء تُحذر من 5 أدوية مغشوشة خلال ديسمبر (منشورات رسمية)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية من 5 أدوية مغشوشة في الأسواق المحلية، مطالبة بضبطها وتحريزها، كما أشارت إلى طريقة التفرقة بين الأدوية الأصلية والمغشوشة.

وفي منشور رقم 29 لسنة 2023، حذرت هيئة الدواء من عبوات مقلدة من المستحضر "L-Carnitine syrup"، للتشغيلة رقم: "3150123" من إنتاج "شركة MEPACO MEDIFOOD".

وأشارت إلى أنه يمكن التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد، عن طريق المنتج الأصلي مدون عليه تاريخ الانتاج على البطاقة الداخلية 1 /2023، كما يوجد شعار ميباكو أسفل الملصق، أما المنتج المقلد فتاريخ الإنتاج المدون على البطاقة الداخلية 1 / 2022، ولا يوجد شعار ميباكو أسفل الملصق.

كما أن المنتج الأصلي، غطاء الزجاجة مطبوع عليه شعار الشركة باللون الزيتي الغامق، أما المنتج المقلد، فغطاء الزجاجة في بعض العبوات مدون عليه شعار الشركة باللون الأخضر الفاتح والبعض الآخر من العبوات يكون الغطاء أبيض بدون أي شعار.

أما في منشورها رقم "30 لسنة 2023"، حذرت هيئة الدواء أيضًا من العبوات المقلدة من المستحضر Cialis Tadalafil 20mg- للتشغيلة رقم: D551167، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة، موضحة أنه يمكن التفرقة ظاهريًا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة من حيث جودة الطباعة وشكل العبوة الخارجية.

كما حذرت هيئة الدواء في منشورها رقم "31 لسنة 2023"، من العبوات المقلدة من المستحضر Mirage 1gm، للتشغيلة رقم: 024601221، إنتاج فاركو بي العالمية، موضحة أنه يمكن التفرقة ظاهريًا بين المنتج الأصلي والمقلد، حيث أنه مدون على الكرتون الخارجي كلمة (الإلكتروني) بشكل صحيح، أما المنتج المقلد فمدون عليه (الآلكتروني) بشكل غير صحيح، وكذلك أسفل الفايل هناك رقم علوي وسفلي في المنتج الأصلي، أما المنتج المقلد فمدون عليه صف واحد من الأرقام.

وشملت تحذيرات الهيئة، المنشور رقم "32 لسنة 2023"، العبوات المقلدة من المستحضر Genuphil 250mg syrup، للتشغيلة رقم: 21086581، من إنتاج شركة إيفا فارما، موضحة أنه يمكن التفرقة ظاهريًا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، من حيث البيانات التي تظهر عند عمل مسح للباركود الموجود على المنتج الأصلي، تتفق مع نظيرتها المدونة على العبوة، أما في المنتج المقلد تختلق البيانات التي تظهر عن نظيرتها المدونة على العبوة.

وفي منشورها رقم رقم "33 لسنة 2023"، حذرت هيئة الدواء من العبوات المقلدة من المستحضر Megamox 642.9 mg/5ml susp، للتشغيلة رقم: 235133 من إنتاج شركة Hikma، موضحة أنه يمكن التفرقة بين المنتج الأصلي والمقلد من حيث الكرتون الخارجي للعبوات الأصلية، كلمة (القنينة) مكتوبة بشكل صحيح، أما في العبوات المقلدة فمكتوب كلمة (القنبنة)، وفي العبوة الداخلية، يوجد 8 أشكال بيضاوية على حافة المكيال، كما يوجد 5 تدرجات والمكيال لونه شفاف، وذلك بالمنتج الأصلي، أما في المنتج المقلد يوجد 4 أشكال بيضاوية على حافة المكيال، كما يوجد 3 تدريجات والمكيال لونه شفاف بخامة رديئة.