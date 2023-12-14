لو هتجدد رخصة سيارة مُستعملة.. خطوات وأوراق استخراج "شهادة البيانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

يتطلب تجديد رخصة السيارة المُستعملة التي انتهت رخصة تسييرها، استخراج شهادة بيانات للسيارة من المرور القديم الخاص بها ضمن خطوة لـ نقل ملكية السيارة باسم المُشتري.

ويستعرض "الخليج 365" خطوات استخراج شهادة بيانات السيارة في التقرير التالي..

- توجه للمرور التابع للسيارة - في حالة انتهاء الرخصة فقط.

- استخرج شهادة مخالفات للمركبة من نيابة المرور أو أونلاين عبر الرابط (https://bit.ly/3gR0nyu).

- إحضار الأوراق المطلوبة (رخصة السيارة - بطاقة الرقم القومي - شهادة مخالفات سارية)

- إجراء الاستعلام الأمني داخل المرور القديم للسيارة

- الحصول على نموذج شهادة بيانات السيارة وملء البيانات و"تحديد توجيهه للمرور محل إقامتك"

في حالة شراء السيارة بتوكيل وليس عقد مُسجل، يتطلب استخراج شهادتين بيانات أحدهما للشهر العقاري (لنقل الملكية) وآخر للمرور لتجديد الرخصة باسمك.

وتبلغ تكلفة استخراج شهادة بيانات للسيارة 26 جنيهًا.

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