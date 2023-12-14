الأب وجد جثة ابنه داخل الشقة.. كيف اختطف العامل طفل القليوبية وقتله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة تغيب طفل، وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من تاجر أراضي – مقيم بمحافظة القاهرة بتغيب نجله "طالب 9 سنوات " ومشاهدة أحد جيرانه لنجله أثناء سيره رفقة عامل " طرف المُبلغ سابقاً "- مقيم بدائرة القسم، وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير اكتشف وجود جثة نجله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع المُبلغ، ونظراً لمروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أسرته لإطلاق سراحه.

لتنفيذ المخطط المتهم استدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه باستخدام "حبل" خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.