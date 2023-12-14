تنفيذ 52 ألف حكم قضائي وضبط 75 قضية مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 14 قطعة سلاح نارى، 75 قضية مخدرات وتنفيذ 52047 حكم قضائى متنوع.

وأسفرت جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن خلال حملة أمنية مُكبرة عن ضبط 14 قطعة سلاح ناري بحوزة 13 متهما، وتنفيذ 52047 حكم قضائي متنوع، ضبط 75 قضية مخدرات.

كما أثمرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 9 متهمين هاربين، 9 متهمين "بلطجة"، وضبط 184 دراجة نارية مخالفة، وضبط 28541 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حداها وتولت النيابة التحقيق.