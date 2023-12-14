مقتل شخص بالرصاص في الهرم.. والمباحث تطارد الجاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات مقتل شخص بالرصاص بمنطقة الهرم.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل في ظروف غامضة.

وجه العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة فحص البلاغ ومعاينة مسرح الجريمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأدلة الجنائية.

معاينة العقيد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم بينت مقتل شخص يدعى "عبدالرحمن.م." بطلق ناري بالجسم، وإيداعه ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح.

فريق بحث ترأسه الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم يفحص آخر مشاهدة للمجني عليه وعلاقاته ومعاملاته المالية ووجود خلافات ترقى للقتل.