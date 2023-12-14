شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: انتخابات الرئاسة فى مصر نجحت بامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير خليل الذوادى، أن العالم شهد عرسا ديمقراطيًا حقيقيا، مهنئا الدولة المصرية على النجاح الكبير الذي تحقق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها نجحت بامتياز.

وتوجه بالشكر، خلال مؤتمر صحفي بالجامعة العربية، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على اختياره رئيسا للجنة المتابعة، معربا عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها الأعضاء.