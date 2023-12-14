شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة البعثة الأفريقية: مصر نجحت في تنظيم انتخابات رئاسية في بيئة سلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي - الكومسا لمراقبة الانتخابات المصرية، دكتوره سبسيوسا وانديرا، نائبة رئيس جمهورية أوغندا السابقة، إن الانتخابات المصرية جاءت في ظروف صعبه نظرا لحرب فلسطين، وبالرغم من ذلك مصر تمكنت من تنظيم انتخابات رئاسية في بيئة سلمية.

وأشارت خلال المؤتمر الذي عقدته البعثة الأفريقية صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة، إلى أن الهدف الأساسي للبعثة هو تعزيز الديمقراطية والحوكمة، وإعلان منظمة الوحدة الافريقية والأجندة الأفريقيه ، وتتألف بعثة المراقبة من 70 مراقبا تتضمن السفراء المعتمدين لدى الاتحاد الأفريقي، ومسئولين من اجهزة ادارة الانتخابات، واعضاء منظمات المجتمع المدنى الافريقي، وخبراء فى الانتخابات الإفريقية، بالإضافة إلى متخصصين فى مجال حقوق الانسان، وخبراء فى مجال الاعلام فضلا عن ممثلين لمنظمات المرآة والشباب.

ويمثل المراقبون 36دولة شملت الجزائر، وأنجولا، وبنين، وبوروندي، والكاميرون، والرأس الاخضر، وإفريقيا الوسطي، وجيبوتي، واثيوبيا، وغانا، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، وسوازيلاند مالاوي، ومدغشقر، وموريتانيا، وموريشوس، وموزمبيق، ونامبيا، ونيجيريا، والنيجر، والسنغال، والسودان، وجنوب السودان، والصومال، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وتوجو، وتونس، واوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي، كما انتشر المراقبون فى 16 منطقة من الـ25 فى مصر لتغطية الانتخابات.