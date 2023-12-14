شكرا لقرائتكم خبر عن 10أسباب وراء ارتفاع نسبة المشاركة فى انتخابات الرئاسة..الهيئة الوطنية توضح والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المستشار أحمد بنداري، أن العملية الانتخابية خرجت في أبهى صورها لاتخاذ الهيئة مجموعة من القرارات والإجراءات ومنها:
ـ إبرام بروتوكولات للتعاون وتفعيلها مع الجهات والوزارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية
ـ الاهتمام بفئة ذوى الهمم من كل الحالات حيث استحدثت لأول مرة تعليق ملصقات على اللجان تحمل عبارة التصويت الصحيح بلغة الاشارة ووزعت كروت قراءة بطاقة الاقتراع بطريقة برايل وتوفير كافة السبل لجميع ذوى الهمم وكبار السن للتصويت وخروج القضاة إلى خارج اللجان للتسهيل على الناخب فى التصويت.
ـ الاستجابة لعدد كبير من المواطنين الراغبين في تغيير الموطن الانتخابى.
ـ تعدد الطرق المستخدمة لاستعلام الناخبين عن لجانهم الانتخابية.
ـ التواصل مع صانعي المحتوى "البلوجرز" على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الشباب واستخدام وسائل مبتكرة في توعية الناخبين.
ـ التوسع في عدد اللجان الفرعية خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية لاستيعاب أكبرعدد من الناخبين.
- تمكين الناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابى بعد انتهاء موعد التصويت بالإدلاء أصواتهم.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز